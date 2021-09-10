Президент Украины Владимир Зеленский на Форуме YES Brainstorming заявил, что надеется, что на встрече с Кремлем будут затрагиваться конкретные вопросы.

Об этом информирует НВ.

По словам президента, Путину не выгодно завершение военного конфликта на территории Украины.

— Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий, — объявил Владимир Зеленский.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона к переговорам готова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.