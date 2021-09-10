Президент Украины Владимир Зеленский на Форуме YES Brainstorming заявил, что надеется, что на встрече с Кремлем будут затрагиваться конкретные вопросы.
Об этом информирует НВ.
По словам президента, Путину не выгодно завершение военного конфликта на территории Украины.
— Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий, — объявил Владимир Зеленский.
В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона к переговорам готова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский на Форуме YES Brainstorming заявил, что надеется, что на встрече с Кремлем будут затрагиваться конкретные вопросы.
Об этом информирует НВ.
По словам президента, Путину не выгодно завершение военного конфликта на территории Украины.
— Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий, — объявил Владимир Зеленский.
В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона к переговорам готова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.