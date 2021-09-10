Qatar Airways вывезли из Кабула под сотню иностранцев, в том числе гражданку Украины с несовершеннолетним ребенком.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Украинские дипломаты работали над разными вариантами эвакуации оставшихся украинцев, одним из них стала катарская авиакомпания.
— Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились лишь двое: мать и ее несовершеннолетний ребенок, — подчеркнул представитель МИД.
Женщину доставили в Доху, где предоставили бесплатный номер в отеле, и помогли сдать ПЦР-тест.
— В случае получения отрицательных результатов, они смогут вскоре вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь, — добавил Олег Николенко.
Напомним, граждане Украины, которых не эвакуировали из Афганистана, обратились к президенту Владимиру Зеленскому в видеоформате.
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Qatar Airways вывезли из Кабула под сотню иностранцев, в том числе гражданку Украины с несовершеннолетним ребенком.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Украинские дипломаты работали над разными вариантами эвакуации оставшихся украинцев, одним из них стала катарская авиакомпания.
— Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились лишь двое: мать и ее несовершеннолетний ребенок, — подчеркнул представитель МИД.
Женщину доставили в Доху, где предоставили бесплатный номер в отеле, и помогли сдать ПЦР-тест.
— В случае получения отрицательных результатов, они смогут вскоре вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь, — добавил Олег Николенко.
Напомним, граждане Украины, которых не эвакуировали из Афганистана, обратились к президенту Владимиру Зеленскому в видеоформате.