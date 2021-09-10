Экс-заместитель Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов направил иск в ОАСК против Офиса генпрокурора.
Об этом информирует Радио Свобода.
Иск носит административный характер, а помощница Мамедова подтвердила, что он касается увольнения.
— По иску Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружном административном суде города Киева учитываются административные дела, — ответили в ОАСК на запрос СМИ.
Гюндуз Мамедов в генпрокуратуре возглавлял Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр Офиса генпрокурора.
Несмотря на дела департамента о наемничестве, доведенные до суда, в июне Ирина Венедиктова забрала его под свой контроль, а Мамедов остался без работы и 26 июля написал заявление на увольнение.
Напомним, Офис генпрокурора прекратил дисциплинарное производство, которое мешало уйти с поста Гюндузу Мамедову.
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Экс-заместитель Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов направил иск в ОАСК против Офиса генпрокурора.
Об этом информирует Радио Свобода.
Иск носит административный характер, а помощница Мамедова подтвердила, что он касается увольнения.
— По иску Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружном административном суде города Киева учитываются административные дела, — ответили в ОАСК на запрос СМИ.
Гюндуз Мамедов в генпрокуратуре возглавлял Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр Офиса генпрокурора.
Несмотря на дела департамента о наемничестве, доведенные до суда, в июне Ирина Венедиктова забрала его под свой контроль, а Мамедов остался без работы и 26 июля написал заявление на увольнение.
Напомним, Офис генпрокурора прекратил дисциплинарное производство, которое мешало уйти с поста Гюндузу Мамедову.