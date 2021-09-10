Экс-заместитель Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов направил иск в ОАСК против Офиса генпрокурора.

Об этом информирует Радио Свобода.

Иск носит административный характер, а помощница Мамедова подтвердила, что он касается увольнения.

— По иску Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружном административном суде города Киева учитываются административные дела, — ответили в ОАСК на запрос СМИ.

Гюндуз Мамедов в генпрокуратуре возглавлял Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр Офиса генпрокурора.

Несмотря на дела департамента о наемничестве, доведенные до суда, в июне Ирина Венедиктова забрала его под свой контроль, а Мамедов остался без работы и 26 июля написал заявление на увольнение.

Напомним, Офис генпрокурора прекратил дисциплинарное производство, которое мешало уйти с поста Гюндузу Мамедову.