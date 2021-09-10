Верховная Рада Украины во втором чтении 307 голосами приняла законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе.

Решение принято во время заседания парламента в пятницу, 10 сентября.

В Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена ежегодно поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе.

— Только в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 миллионов гривен миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы, — говорится пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что такая реклама содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим. Или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Законопроект запрещает демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

За дискриминационную рекламу предусматриваются штрафы.

Напомним, пиццерия «Таверна Эль Пасо» в Ровно запустила рекламный ролик, в котором обыграла знаменитый мем из порнофильма, где женщина сидит в окружении пяти чернокожих актеров.