В Грузии либертарианцы из партии «Новый политический центр — Гирчи» разместили баннер на порнографическом ресурсе PorhHub. Лидер партии пояснил, что им пришлось ужаться с расходами.

Об этом информируют грузинские СМИ.

Глава политсилы Зураб Джапаридзе прибегнул к таком ухищрению из-за плохого финансирования политической кампании.

Вдобавок либертарианец убежден, что это отличный метод повысить свою популярность среди обычных грузин.

При этом, у политика это не первый опыт. На президентских выборах 2018 года он склонился к идентичному выходу.

Напомним, в 2019 году датский политик также пиарился при помощи сайта PornHub.