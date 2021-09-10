В Грузии либертарианцы из партии «Новый политический центр — Гирчи» разместили баннер на порнографическом ресурсе PorhHub. Лидер партии пояснил, что им пришлось ужаться с расходами.
Об этом информируют грузинские СМИ.
Глава политсилы Зураб Джапаридзе прибегнул к таком ухищрению из-за плохого финансирования политической кампании.
Вдобавок либертарианец убежден, что это отличный метод повысить свою популярность среди обычных грузин.
При этом, у политика это не первый опыт. На президентских выборах 2018 года он склонился к идентичному выходу.
Напомним, в 2019 году датский политик также пиарился при помощи сайта PornHub.
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В Грузии либертарианцы из партии «Новый политический центр — Гирчи» разместили баннер на порнографическом ресурсе PorhHub. Лидер партии пояснил, что им пришлось ужаться с расходами.
Об этом информируют грузинские СМИ.
Глава политсилы Зураб Джапаридзе прибегнул к таком ухищрению из-за плохого финансирования политической кампании.
Вдобавок либертарианец убежден, что это отличный метод повысить свою популярность среди обычных грузин.
При этом, у политика это не первый опыт. На президентских выборах 2018 года он склонился к идентичному выходу.
Напомним, в 2019 году датский политик также пиарился при помощи сайта PornHub.