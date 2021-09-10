Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.

Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится: «назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований».

Александр Богомолов — украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.

Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.

Основными заданиями института являются:

организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий президента Украины к Верховной раде Украины;

научное обоснование, анализ и оценка проблем и перспектив общественно-политического развития страны;

научное сопровождение осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности Украины.

Напомним, глава Службы внешней разведки Валерий Контратюк освобожден с должности по указу президента Владимира Зеленского. Его сменит генерал-майор в запасе Александр Литвиненко, который прежде возглавлял Национальный институт стратегических исследований.



