Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.
Об этом говорится в указе президента.
В указе говорится: «назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований».
Александр Богомолов — украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.
Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.
Основными заданиями института являются:
Напомним, глава Службы внешней разведки Валерий Контратюк освобожден с должности по указу президента Владимира Зеленского. Его сменит генерал-майор в запасе Александр Литвиненко, который прежде возглавлял Национальный институт стратегических исследований.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований. Им стал Александр Богомолов.
Об этом говорится в указе президента.
В указе говорится: «назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований».
Александр Богомолов — украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.
Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.
Основными заданиями института являются:
Напомним, глава Службы внешней разведки Валерий Контратюк освобожден с должности по указу президента Владимира Зеленского. Его сменит генерал-майор в запасе Александр Литвиненко, который прежде возглавлял Национальный институт стратегических исследований.