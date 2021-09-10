Лидер «Нашего края» на Черниговщине Борис Приходько заявил, что вместо того, чтобы вкладывать средства в собственную экономику и поддержать отечественных производителей, Украина обязалась импортировать товары и услуги по США на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Украина фактически подписала меморандум об инвестировании в американскую экономику трех миллиардов долларов. Причем с процентами, ведь банк должен получить прибыль. И восхваление чиновниками этого контракта пока выглядят довольно странными. Потому победным было бы, например, получение денежного кредита на развитие украинской экономики. В частности тех секторов, которые перечислены в меморандуме, — заявил Борис Приходько.

По словам Бориса Приходько также вызывает определенные опасения то, что до сих пор отсутствует в публичном доступе протокол меморандума. Он бы показал полный перечень товаров и услуг, которые собирается приобрести Украины.

— Протокол мог бы показать, насколько оправдан этот меморандум. Ведь некоторые статьи и заявления наводят на мысль, что украинская делегация просто подписала «то, что дали подписать», а не отстаивала государственные интересы. Например, как можно соглашаться на модернизацию и поставку новых локомотивов General Electric на сумму 150 миллионов долларов? У нас нет собственных заводов? Им не нужны заказы? — отметил он.

Лидер «Нашего края» на Черниговщине напомнил и об отрицательном торговом балансе Украины с США. Соглашение лишь углубляет отрицательность баланса, говорит он.

— В настоящее время Украина и так имеет отрицательный торговый баланс со Штатами — в 2020 году страна импортировала из США на 1,9 миллиарда долларов больше, чем экспортировала (импорт — 2,9, экспорт — 1 миллиард). Теперь мы «усиливаем» импортную часть еще на 3 миллиарда. И это не предел, потому что Эксимбанк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в 3 миллиарда долларов, — добавил Борис Приходько.

«Наш край» настаивает на необходимости поддержки отечественной экономики и стимулировании экспорта своей продукции. Власти, по мнению политсилы, нужно сосредоточить усилия на развитии собственной индустрии, а не создавать рабочие места для и так более состоятельного партнера.

Ранее Минэкономики Украины подписало с Эксимбанком США меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, Украина обязалась приобрести у Америки товаров и услуг на 3 миллиарда.

Ранее народный депутат Украины, лидер партии «Наш край» на Черниговщине Борис Приходько сообщил, что крупнейший государственный банк «Ощадбанк» готовят к продаже частному владельцу.