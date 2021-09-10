США готовы участвовать в переговорах по Донбассу как в нормандском формате, так и параллельном с ним. Последняя встреча советников президентов Украины и РФ прошла в позитивном ключе.

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе конференции YES Brainstorming в Киеве, сообщает РБК-Украина.

— Относительно переговорного формата (по Донбассу, — прим.), вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с нормандским, —отметила Виктория Нуланд.

Она напомнила, что Германия и Франция входили в нормандский формат вместе с Украиной и Россией.

— Потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись, — уточнила Виктория Нуланд.

По ее словам, США заявили представителям Украины, России, Германии и Франции о готовности повторно участвовать в переговорном процессе по Донбассу в любом виде.

— То ли в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь, — добавила Виктория Нуланд.

Представитель Госдепартамента отметила, что, по ее данным, недавно состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Андрея Ермака и Сергея Козака, также советников лидеров Франции и Германии.

— Она была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь — мы готовы помочь, — заметила Виктория Нуланд.

Ранее сообщалось, что успешное урегулирование конфликта на Донбассе во многом зависит от модератора ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Важно то, что он выдвигает на повестку дня.