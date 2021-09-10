Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов направил депутатское обращение в Национальную академию аграрных наук Украины по поводу конкурса по определению директора опытного хозяйства «Зори над Бугом» в Николаевской области.

Копию депутатского обращения НикВестям предоставили в пресс-службе народного депутата.

В частности, Артем Чорноморов потребовал проверить информацию о том, что конкурс, согласно которому директором предприятия назначили Сергея Коцюбу, провели с нарушениями требований законодательства.

В случае выявления нарушений, нардеп потребовал отменить приказы НААНУ о назначении Сергея Коцюбы директором предприятия «Зори над Бугом», провести повторный конкурс, а ответственных лиц привлечь к ответственности.

Артем Чорноморов также запросил всю документацию по конкурсу на определение директора опытного хозяйства «Зори над Бугом»: решение об оглашении конкурса на должность, протоколы конкурсной комиссии.

Как сообщалось, 9 сентября, работники опытного хозяйства «Зори над Бугом» в Николаевской области заблокировали работу госпредприятия из-за назначения нового директора.

Трудовой коллектив категорически не согласен с назначением нового директора и считает конкурс нечестным. Работники, подавляющее большинство которых проживает в селах поблизости, опасаются, что смена руководства приведет к банкротству предприятия, захвату земель и потере рабочих мест.