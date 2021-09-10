В четверг, 9 сентября, работники опытного хозяйства «Зори над Бугом» в Николаевской области заблокировали работу госпредприятия из-за назначения нового директора.

Об этом сообщил «Вознесенский Вестник».

Опытное хозяйство Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) находится в селе Ястребиново Прибужановской громады в Вознесенском районе.

6 сентября НААН на основании решения конкурсной комиссии назначила нового директора предприятия Сергея Коцюбу. До этого госпредприятие возглавлял депутат райсовета Юрий Елиневский.

Отмечается, что трудовой коллектив категорически не согласен с назначением нового директора и считает конкурс нечестным. Работники, подавляющее большинство которых проживает в селах поблизости, опасаются, что смена руководства приведет к банкротству предприятия, захвату земель и потере рабочих мест.

По словам сотрудников, 8 сентября после окончания рабочего дня в админздание предприятия ворвались люди с охраной. Работники расценили это как захват предприятия, поэтому утром следующего дня они заблокировали вход и не пустили нового директора Сергея Коцюбу в кабинет.

Экс-директор Юрий Елиневский также расценивает данную ситуацию как рейдерский захват предприятия неизвестными лицами и поддерживает действия сотрудников. На сегодняшний день в админсуд подали иск о нарушении условий проведения конкурса на замещение должности директора. Таким образом планируют отстоять интересы коллектива и права бывшего директора, отмечает издание.

Сам Сергей Коцюба утверждает, что он является легитимным директором, предъявил сотрудникам свой паспорт и приказ НААН о назначении. Соответствующая информация также опубликована и на сайте НААН. Однако никаких объяснений или протоколов заседаний обнародовано не было.

В поддержку трудового коллектива и бывшего директора приехали директора других аграрных госпредприятий и главы соседних громад. На месте присутствовал также глава районной государственной администрации Сергей Шурабура, глава райсовета Спартак Гукасян, адвокат Сергея Коцюбы и юрист предприятия.

В ходе долгих переговоров стороны никак не могли прийти к согласию. «Вознесенский Вестник» пишет, что у помощников адвоката Сергея Коцюбы были обнаружены ножи, которые они по требованию полиции положили в машину.

В ходе споров начались стычки. Около 15 часов дня стороны решили, что инициативная группа представителей трудового коллектива совместно с действующим заместителем Виталием Елиневским посетят Национальную академию в Киеве и будут ожидать конкретных действий от уполномоченных лиц по решению ситуации. На весь этот период админздание останется заблокированным, опечатанным и будет находиться под наблюдением Государственной службы охраны.

Сам Сергей Коцюба еще точно не решил, будет ли встречаться с коллективом и представителями академии в Киеве.

Юрист предприятия сообщает, что он видит несколько путей решения ситуации с учетом интересов предприятия и коллектива. Сейчас подан иск в Николаевский административный суд о том, что конкурс был проведен с нарушениями. Если суд это признает, то назначение Сергея Коцюбы будет признано недействительным, отметил он. Второй путь — отзыв своего приказа НААН о назначении нового директора, поскольку его кандидатура не устраивает трудовой коллектив.

Напомним, что 29 августа 2020 года работники госпредприятия «Степовое» обвинили экс-директора Владимира Теника в попытке рейдерского захвата и препятствовании сбора урожая с полей. Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия.

1 сентября работники ГП «Степовое» на Николаевщине заявили, что экс-директор Владимир Теник приехал на предприятие с частной охраной, чтобы собрать урожай подсолнуха с полей. Жители Степового обвинили Владимира Теника в рейдерстве.

12 сентября Жители села Степовое перекрыли трассу «Николаев — Одесса» в районе села Весняное из-за ситуации на государственном предприятии.

Вторую акцию работники госпредприятия «Степовое» устроили 22 сентября, когда заблокировали проезд транспорта на дороге по направлению к Варваровскому мосту.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что понимает жителей Степового, которые перекрыли дорогу возле Варваровского моста. Однако считает, что город не имеет отношения к конфликту в Степовом.