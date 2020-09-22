Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что понимает жителей Степового, которые сегодня перекрыли дорогу возле Варваровского моста. Однако считает, что город не имеет отношения к конфликту в Степовом.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Напомним, что сегодня днем несколько десятков работников государственного предприятия «Степовое» устроили акцию протеста на дороге по направлению к Варваровскому мосту. По их словам, они вышли митинговать, потому что бывший директор предприятия Владимир Теник привёз на поля госпредприятия комбайны и начал сбор подсолнечника.

— Сегодня город Николаев был заблокирован из-за жителей области, а именно жителей села Степовое, которые приехали обратить на себя внимание, и решили не перекрывать трассу возле Степового, а приехала перекрыть трассу в Николаеве. Люди не знали, что глава облгосадминистрации и все его заместители больны COVID, и нет их на работе. Но ждали, не знаю, может на волшебника, который приземлится в голубом вертолете и решит все их проблемы, — сказал городской голова.

Мэр также отметил, что разделяет чувства степовчан, но перекрытие дороги в Николаеве не решит проблему.

— Город был заблокирован. Фактически, для того, чтобы добраться к ним, мне пришлось идти пешком. Потому что все было заблокировано автомобилями, которые не могли передвигать по городу. Я, конечно, понимаю, что они в отчаянии, я услышал их беду, я понимаю, что им нужна помощь, но это не способ обрекать на страдание других людей. И это не лучший способ вызвать их сочувствие, — отметил Александр Сенкевич.

Он добавил, что многих николаевцев, особенно водителей, возмутили действия степовчан, а город не может быть «заложником» конфликта, который носит хозяйственный характер, еще и в сельской местности.

— Город не может быть заложником хозяйственного конфликта, особенно, если это не местный конфликт, а периферийный. Надеюсь, что областная власть, депутаты помогут решить этот конфликт. Завтра информацию от митингующих, как и обещал, буду передавать президенту, — сказал мэр.

Отметим, что перекрытие движения транспорта на этом участке стало причиной образовавшейся пробки на Варваровском мосту, улицах Николськая, Пушкинская, Ингульском мосту и микрорайоне Соляные.

Напомним, что 29 августа работники госпредприятия обвинили Владимира Теника в попытке рейдерского захватаи в препятствовании сбора урожая с полей. Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия. Работники и новое руководство «Степового» убеждены, что договоры совместного выращивания с «Неомаркет-И» фиктивные, а фирма зарегистрирована на водителя экс-директора.

1 сентября работники ГП «Степовое» на Николаевщине заявили, что экс-директор Владимир Теник приехал на предприятие с частной охраной, чтобы собрать урожай подсолнуха с полей.Жители Степового обвинили Владимира Теника в рейдерстве.