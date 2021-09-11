С 15 сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) полностью прекратит свою работу, а новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) начнет функционировать на полную.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба ведомства.

В ГИАГ уже набрано 30% сотрудников, рассказал Алексей Чернышев.

— Ликвидация ГАСИ и запуск ГИАГ — один из важнейших шагов в реформе градостроительства. В рамках новой системы отсутствуют коррупционные риски. Уже действует Единая государственная электронная система в сфере строительства, которая максимально минимизирует контакты между участниками процесса, — добавил он.

Напомним, что решение ликвидировать ГАСИ президент Владимир Зеленский принял весной прошлого года. Это связано с коррупцией в сфере строительства. По словам президента, в дальнейшем процесс получения разрешений на строительство должно стать прозрачным, а вмешательство чиновников в принятие таких решений и предоставление разрешений должно стать минимальным.