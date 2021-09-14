Во Франции с 15 сентября все медицинские работники должны предъявить своим работодателям справки о полной вакцинации.
В случае отсутствия документа — их будут отстранять от работы, пишет The Local.
Впрочем, если медицинский работник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста на COVID-19 каждые 72 часа.
Кроме того, непривитые сотрудники не смогут брать оплачиваемый отпуск по болезни.
Данное правило распространяется на всех медицинских работников, сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в таких учреждениях.
Между тем работодателям, которые не будут проверять показания о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем трое правонарушений он может достигать 3750 евро.
Следует отметить, что по последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.
Напомним, в Харькове предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе и вакцины против COVID-19 «CoronaVac».
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Во Франции с 15 сентября все медицинские работники должны предъявить своим работодателям справки о полной вакцинации.
В случае отсутствия документа — их будут отстранять от работы, пишет The Local.
Впрочем, если медицинский работник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста на COVID-19 каждые 72 часа.
Кроме того, непривитые сотрудники не смогут брать оплачиваемый отпуск по болезни.
Данное правило распространяется на всех медицинских работников, сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в таких учреждениях.
Между тем работодателям, которые не будут проверять показания о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем трое правонарушений он может достигать 3750 евро.
Следует отметить, что по последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.
Напомним, в Харькове предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе и вакцины против COVID-19 «CoronaVac».
За сутки 13 сентября в Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.