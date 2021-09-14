Во Франции с 15 сентября все медицинские работники должны предъявить своим работодателям справки о полной вакцинации.

В случае отсутствия документа — их будут отстранять от работы, пишет The Local.

Впрочем, если медицинский работник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста на COVID-19 каждые 72 часа.

Кроме того, непривитые сотрудники не смогут брать оплачиваемый отпуск по болезни.

Данное правило распространяется на всех медицинских работников, сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в таких учреждениях.

Между тем работодателям, которые не будут проверять показания о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем трое правонарушений он может достигать 3750 евро.

Следует отметить, что по последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.

Напомним, в Харькове предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе и вакцины против COVID-19 «CoronaVac».

За сутки 13 сентября в Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.