На Николаевщине демонтировали конструкции для вейк-парка на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский».

Об этом сообщила начальница управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации Александра Ефименко на своей странице в Facebook.

— Хорошие новости! Незаконный вейк-парк на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский» демонтирован, – написала она.

Также Александра Ефименко добавила, что на сегодняшний день полицией Николаевской области начаты уголовные дела по факту незаконно установленной конструкции на территории заповедной зоны.

— Управлением экологии и природных ресурсов облгосадминистрации приняты меры реагирования на ситуацию с самовольно установленным вейк-парком на территории природно-заповедного фонда. Тот случай, когда невероятное количество написанных писем и совместные усилия ведомств имеют результат. Были проведены совместные выезды на место происшествия, были составлены протоколы об административном правонарушении, Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) проведено внеплановое мероприятие государственного надзора, а уполномоченными органами ГУ Национальной полиции в Николаевской области начато уголовные дела. Это хорошие ощущения! Спасибо за сотрудничество!, – сообщила Александра Ефименко.

Напомним, что на территории заповедной зоны — регионального ландшафтного парка «Тилигульский» возвели конструкцию для вейк-парка. В частности, в воде установили вышки и понтоны, а также протянули трос.

В то же время в фирме из Одессы, которая установила конструкцию для вейк-парка, считают, что она не вредит окружающей среде заповедной зоны.