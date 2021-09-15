Министр обороны Израиля Бени Ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца. Страна сможет произвести достаточное количество материала и нарастить потенциал для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Бени Ганца журналу Foreign Policy.

По его словам, дипломатические усилия не помогут свести на нет прогресс Ирана в сфере ядерных вооружений.

Он отметил, что, с точки зрения Израиля, эффективным способом сдерживания Ирана будет оказание на Тегеран политического, дипломатического и экономического давления со стороны США, России, Китая и Европы. Ганц уверен, что Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца.

Также министр предупредил, что в регионе может начаться гонка ядерных вооружений, если Иран добьется своей цели, но «другие страны не будут бездействовать».

Ранее сообщалось, что Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — с 20% до 60%.