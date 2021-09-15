Северная Корея выпустила неизвестный снаряд со своего восточного побережья в сторону Японского моря.

Как передает Укринформ со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Береговая охрана Японии также сообщила, что объект, который может быть баллистической ракетой, был выпущен из Северной Кореи.

Ни южнокорейские военные, ни японская береговая охрана не сообщили подробностей.

Ранее сообщалось, что в КНДР в очередной раз тестировали крылатую ракету с большим диапазоном прилета, которая якобы проявила себя на высоком уровне.