Между вожаками талибов портятся отношения из-за разных взглядов на будущее Афганистана, в частности, верхушка движения раскололась по вопросу нового правительства.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания утверждают, что при совещании в президентском дворце повздорили один из ветеранов «Талибана» вице-премьер Абдул Гани Барадар и министр по делам беженцев Халил Рахман Хаккани.

Отправной точкой вражды стало недовольство Барадара новосформированным афганским правительством, однако, по сведениям ББС, реальной причиной размолвки стал спор в среде талибов, кто же действительно должен получить лавры за триумф в Афганистане. Так, среди террористов бытуют две точки зрения. Согласно одной, победу обеспечили дипломаты и переговорщики, другая версия больше полагается на силу оружия и решения полевых командиров.

Двое главарей сорвалась на непечатные слова, а в перепалке с двух сторон участвовали другие высокопоставленные члены «Талибана». Факт конфикта BBC подтвердил непосредственно присутствовавший при разговоре человек.

— Именно Барадар был первым в истории высокопоставленным представителем талибов, который провел прямые переговоры с президентом США: в 2020 году он по телефону говорил с Дональдом Трампом. До этого он подписал соглашение в Дохе, согласно которому из Афганистана были выведены американские войска. При этом «Сеть Хаккани» связывают с самыми кровавыми нападениями, осуществленными в последние годы против вооруженных сил Афганистана и их западных союзников. Власти США считают ее террористической организацией. Лидер «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани назначен в новом правительстве Афганистана министром внутренних дел, — объясняют в BBC.

Напомним, исламисты-террористы из «Талибана» устроили расправу над солдатом правительственной армии путем отсечения головы.