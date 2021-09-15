У президента США Джо Байдена было намерение провести переговоры с Си Цзиньпином, но в Пекине отказали.

Об этом пишет FT с опорой на своих информаторов.

В телефонной беседе генсек компартии Китая не согласился на встречу с Джо Байденом, вместо этого предлагая США высказываться о Пекине в более нейтральном тоне.

Financial Times отмечает, что в Белом доме недовольны отказом Китая, при этом, Си Цзиньпин после начала пандемии в принципе перестал выезжать за пределы страны, опасаясь заразиться.

В свою очередь в Reuters сообщают, что американский президент сведения про его разочарование по поводу несостоявшейся встречи отрицает, однако источник агентства подтверждает, что Си ждет от Вашингтона улучшения риторики перед встречей.

Как сообщалось, Си Цзиньпин потребовал от IT-сектора поделиться со страной доходами.