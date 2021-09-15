Террорист и экс-министр обороны т.н «ДНР» Игорь Стрелков (позывной Гиркин) рассказал, что на территории failed республик жителей заставляют ходить на выборы в российскую Госдуму.

Об этом пишет Антикор.

Боевик заявил, что в «ДНР» поднимается градус напряжения из-за того, что людей буквально силой сгоняют на выборы. Так, работников государственной сферы к избирательным участкам развезут на автобусах, а вот обратно они будут добираться в темное время суток уже за свои «кровные».

— Недовольных очень много. Потрачен будет весь день. Большинство, даже можно сказать почти все, понимают, что их используют для создания массовки. Что в свою очередь вызывает рост социальной напряженности. Но, люди боятся, что могут возникнуть неприятности на работе и подчиняются этому не законному требованию — принудительно участвовать в голосовании. Ни о каких конституционных правах, у нас и говорить не приходится, — подчеркивает в прошлом главарь пророссийских наемников.

Напомним, на оккупированные украинские территории Донбасса приехали российские депутаты от партии «Единая Россия», которые намерены убедить местных проголосовать за себя на сентябрьских выборах в Госдуму РФ.