Члены комиссии по вопросам охраны здоровья, соцзащиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта поручили Департаменту энергоэффективности разработать предложения по завершению ремонта школы №3 в Николаеве.

Такое решение приняли в ходе заседания комиссии во вторник, 14 сентября, передает корреспондент НикВести.

Как известно, еще в 2018 году в учебном заведении начали замену окон в рамках проекта по термосанации, заказчиком которого является Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Договор на сумму 32 миллиона 662 тысячи гривен был заключен фирмой «Голден-Буд».

Однако после проведенных работ в спортивном зале начальной школы на потолке появилась плесень. По словам директора Дины Зинченко, подрядчик так и не смог выяснить, в чем причина.

Она также показала туалет в школе, также отремонтированный в рамках программы по энергомодернизации — там установили двери, из-за которых дети могут случайно травмироваться.

При замене окон подрядчики не установили дождевые отливы для окон, родителям вновь пришлось сдавать деньги на покупку москитных сеток и жалюзи, поскольку новые окна оказались большего размера.

Ранее Дина Зинченко уже обращалась с этим вопросом к городскому голове, профильному заму мэра и управлению образования. Накануне школу посетила и глава гуманитарной комиссии горсовета Анна Норд. Тогда она пообещала, что вопрос школы №3 будет рассмотрен на комиссии.

Во вторник Анна Норд снова подняла эту проблему, уже в присутствии членов комиссии, представителя Департамента энергоэффективности и директора школы.

Она рассказала, что данное учреждение — одно из самых крупных в Николаеве, но ввиду проблем после ремонта она стала опасной для детей.

— В школе действительно был начат ремонт, были поменяны окна, сняли даже отливы и подоконники. Кроме того, когда ее (школу, — прим.) строили, на том месте находился частный сектор. Его сравняли, те подвалы, пустоты, колодцы и погреба просто засыпали и они со временем проседают. Это опасно для детей, — объяснила Анна Норд.

Глава комиссии добавила, что сейчас в холодное время года в школу заходят через раздевалку, что не соответствует санитарным нормам.

Директор учреждения Дина Зинченко обратилась к представительнице Департамента энергоэффективности с вопросом, когда проект доведут до конца и что будет восстановлено.



— В настоящее время работы не ведутся в связи с отсутствием финансирования, кроме того, сейчас проект на корректировке. Договор закончил срок своего действия, после корректировки будет проведена тендерная процедура с новым подрядчиком и будут начаты работы при наличии финансирования, — ответила начальница отдела ведомства.

Она добавила, что подрядчик собирался установить временные отливы на окна, но не смог сделать этого, так как директор не дал согласия на проведение работ внутри заведения.

Дина Зинченко возразила, что в проекте были запланированы только наружные работы, а она не могла брать на себя ответственность за работы внутри школы.

— На весь город очень громко презентовали: в 2018 году начинаем, в 2020 заканчиваем. Если проект хотели делать, то, наверное, предполагали что средства будут, — сказала директор школы. — Мы предполагаем средства, но все идет на согласование, — ответила на это представительница департамента. — Так зачем брали проект? Взяли в 3-й школе, 60-й, 29-й и так далее. Это уже не только моей школы касается, — посетовала Дина Зинченко.

В департаменте отметили, что внесение корректировок в проект планируется до конца текущего года.

Глава комиссии Анна Норд также обратила внимание на качество освещения в школе №3, которое делали якобы на первое время.

— Вы видели, как сделали освещение? — Там были технические ошибки в самой проектной документации, — ответила начальница отдела Департамента энергоэффективности. — У нас могут закрыть школу из-за того, что она не соответствует санитарным нормам. Там не могут учиться дети, — подчеркнула Анна Норд.

Она напомнила, что августе от гуманитарной комиссии было протокольное поручение предоставить список учреждений Николаева с незавершенным ремонтом и сроки завершения работ. Третью школу указали без такого срока. На это ответили, что причиной стало внесение корректировок в проект.

Дина Зинченко заявила, что на прошлой неделе в ее заведении прошла общешкольная конференция с участием родителей. Они хотят обратиться к адвокату и направить соответствующий иск к городскому голове Александру Сенкевичу.

— Раскурочили, извините, все, развернулись и ушли. К моей школе ни разу не было претензий о нарушении техники безопасности и вообще безопасного пребывания детей, — возмутилась директор.

В департаменте признали, что акты выполненных работ относительно нового туалета и освещения были подписаны, но в данный момент их изъяли в связи с открытым уголовным производством.

Анна Норд предложила запросить у ведомства информацию о проделанном ремонте, из-за которого школа получает предписания об устранении нарушений.



— Мы хотим услышать не то, что денег нет и договор закончился. То, что было сделано и оплачено, должно быть доведено до ума и не должно вредить детям. Должна быть ответственность для того, кто взял за это деньги, — заявила глава комиссии.

Присутствующие распорядились потребовать от Департамента энергоэффективности до пятницы, 17 сентября, предоставить свои предложения по устранению недостатков ремонта в школе №3, а также сроки выполнения исправительных работ.

Ранее члены комиссии по вопросам охраны здоровья, соцзащиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта не поддержали проект о разработке программы развития футбола в Николаеве на 2021-2025 годы.