Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал два условия для повторной вакцинации украинцев от COVID. В частности, если поствакцинальный иммунитет будет длиться меньше года или появится новая мутация коронавируса.

Об этом он сказал в интервью «24 каналу».

— Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше (года, — прим.), или появится какая-то мутация коронавируса, то значит мы будем делать через год повторные двукратные прививки, — заявил Виктор Ляшко.

Напомним, в следующем году на вакцинацию от COVID в Украине предлагается направить 6 млрд гривен. Соответствующая сумма закладывается в проект государственного бюджета на 2022 год.