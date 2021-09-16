В Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, которые совершили преступления в интернете. Среди них 9 несовершеннолетних.

Об этом сообщает ATN News.

В интервью телеканалу замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс сообщила, что Александр Лукашенко накануне Дня Народного единства подписал указ о помиловании 13 человек.

Она не уточнила кого именно помиловали, добавив, что это люди, совершившие преступления в интернете и раскаявшиеся. При этом 9 из 13 — несовершеннолетние.

Белорусское издание «Наша Нива» отмечает, что Лукашенко списки на помилование передал предприниматель и политик Юрий Воскресенский.

При этом, по словам Чуприс, в списке не указаны критерии, по которым эти люди должны были быть помилованы, некоторые из них еще не осуждены. Она уточнила, что те, кто не написал ходатайство, не были помилованы.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Путин прислал ему реактивные самолеты и С-400.