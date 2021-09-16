Президент США Джо Байден продлил действие чрезвычайного положения в стране. Проблема терроризма до сих пор не решена, считает он.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден направил уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране в отношении лиц, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм, будет действовать и после 23 сентября 2021 года.

— До сих пор не решен кризис, обусловленный серьезными террористическими актами и угрозами терроризма от иностранцев, включая террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Пенсильвании и против Пентагона, а также непрекращающаяся и непосредственная угроза дальнейших нападений на Соединенные Штаты или граждан США, что привело к объявлению чрезвычайного положения в стране 23 сентября 2001 года, — заявил президент США.

Джо Байден считает, что этот кризис продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

— По этой причине я решил, что необходимо продолжить чрезвычайное положение в стране, — добавил Джо Байден.

Как сообщалось, мнения Пентагона и Госдепа разошлись в оценках угрозы для США от Аль-Каиды.