В понедельник (20 сентября) районный суд Белостока рассмотрит жалобу прокурора на решение оставить на свободе 13 активистов, обвиненных в гражданском неповиновении.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Прокурор хотел бы видеть их за решеткой, хотя суд первой инстанции категорически не согласился с такой аргументацией.

С другой стороны, к делу присоединился известный польский юрист Яцек Дюбуа.

В понедельник он будет представлять активистов в суде Белостока. Городской суд рассмотрит жалобу прокуратуры на решение, согласно которому не требуются никакие меры пресечения для всех тринадцати нарушителей (12 поляков и 1 голландец).

Адвокат Дюбуа будет защищать своих клиентов вместе с Рафалом Гулко, юристом из Белостока.

Как сообщалось, польские правоохранители задержали 13 человек, которые перерезали ограждение на границе.