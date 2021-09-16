Николаевцы недовольны качеством ремонта дорог по улицам Адмиральская, Пушкинская, Большая Морская, Никольская и на проспекте Героев Украины.

Свое мнение жители города опубликовали в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в Facebook.

В частности, жительница Николаева Анна Ярошевская публиковала фотографии, на которых видно, что дорожное покрытие проезжей части на пересечении улиц Пушкинской и Адмиральской после ремонта стало выше асфальта пешеходного съезда.

— На пешеходном переходе по улице Адмиральская и Пушкинская проезжая часть на 10-15 сантиметров выше пешеходного съезда. И по Большой Морской такая же ситуация, бордюры закатаны в асфальт, заезд во дворы выше уровня дворовой дорожки, – уточнила Наталья Бернада.

При этом, в комментариях к публикации пользователи соцсети отметили, что аналогичное состояние дорожного покрытия можно наблюдать по улице Пушкинской и на проспекте Героев Украины в местах, где недавно укладывали асфальт.

Жители домов по улице Никольская также жалуются на съезды с перепадами уровня дорожного покрытия: «Мы все очень рады новой дороге, но пожалуйста, доделайте съезд во двор Никольская, 23. Не все машины могут его преодолеть».

В то же время, николаевец Александр Марараш добавил, что заезд с улицы Никольской во дворы №32, 32а, 30, 17, 34 после ремонта дороги стал проблематичным.

Житель города Василий Барабаш отметил, что ремонтировать дорогу возле тротуаров будут за средсва городского бюджета, поскольку ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонт дорожного покрытия осуществляется за счет государственного финансирования, а городская власть несет ответственность за обочины, пешеходные переходы и дорожную разметку.

— И ведь никуда не деться. Придётся переделывать, опять миллионы тратить. Вот же ж умники, – написал Станислав Каминский.

Напомним, что администрация Центрального района Николаева собирается заключить договор на капитальный ремонт двора по Чкалова, 110а, где год назад был сделан ямочный ремонт.