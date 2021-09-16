Народная скупщина Сербии утвердила закон«О употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћирличког писма», который призван обеспечить особое положение кириллического алфавита.

Об этом сообщает сербский портал «Политика».

Закон получил подавляющую поддержку, свои голоса за него отдали все присутствующие депутаты в числе 191 человека.

— Уверен, что народные депутаты и парламент сделали замечательный вклад в празднование Дня сербского единства, свободы и национального флага, — убежден спикер парламента Ивица Дачич.

На рассмотрение парламента проект вынесли по инициативе президента. Согласно новому закону, сербские предприятия с государственным капиталом обязаны будут использовать кириллицу, в их число попали и медиаактивы.

Частники, которые в деловодстве перейдут на кириллицу, получат дополнительные преференции от правительства. Помимо этого, под защиту законодательства попала и культурная среда, отныне все мероприятия за госбюджет должны иметь логотип, начерченный кириллицей.

Напомним, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов убежден, что Украине стоит постепенно отходить от кириллицы к латинице.