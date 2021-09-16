По состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.
Такие данные НикВести предоставили в Управлении образования Николаевского городского совета.
В частности, среди лучших школ города по количеству вакцинированных сотрудников указаны следующие учреждения:
При этом, худшими по количеству вакцинированных работников стали:
Отметим, что 20 сентября в Украине вступает в силу постановление правительства о новых карантинных мерах. Однако это не означает, что из сразу введут — это должна решить комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если введут, то в стране появятся «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации (они будут давать привилегии привитым, например, при посещении ресторанов или спортзалов).
В случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — у 100% учителей должны быть прививки, чтобы школа работала очно.
Ранее сообщалось, что в Николаеве перед началом нового учебного года ещё нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.
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По состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.
Такие данные НикВести предоставили в Управлении образования Николаевского городского совета.
В частности, среди лучших школ города по количеству вакцинированных сотрудников указаны следующие учреждения:
При этом, худшими по количеству вакцинированных работников стали:
Отметим, что 20 сентября в Украине вступает в силу постановление правительства о новых карантинных мерах. Однако это не означает, что из сразу введут — это должна решить комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если введут, то в стране появятся «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации (они будут давать привилегии привитым, например, при посещении ресторанов или спортзалов).
В случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — у 100% учителей должны быть прививки, чтобы школа работала очно.
Ранее сообщалось, что в Николаеве перед началом нового учебного года ещё нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.