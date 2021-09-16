По состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.

Такие данные НикВести предоставили в Управлении образования Николаевского городского совета.

В частности, среди лучших школ города по количеству вакцинированных сотрудников указаны следующие учреждения:

Экономический лицей №1 по улице Океановская 9; директор – Лариса Шалар (вакцинировано 97,7% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №29 по улице Гетьмана Сагайдачного 124; директор – Лариса Грицюк (вакцинировано 93% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №26 по улице Чайковского 11А; директор – Ирина Пастушкова (вакцинировано 92% педагогов);

Гимназия №3 по улице проспект Корабелов 12Г; директор – Марина Мазур (вакцинировано 91,5% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №25 по улице Защука 20; директор – Анжела Пиляева (вакцинировано 90% педагогов).

При этом, худшими по количеству вакцинированных работников стали:

Николаевская общеобразовательная школа №40 по улице Металлургов 97; директор –Татьяна Липунова (вакцинировано 33% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №27 по улице Александра Янати, 70 (вакцинировано 27% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №35 по улице Мореходная 10; директор – Андрей Апостолов (вакцинировано 25% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №59 по улице Адмиральская 24; директор – Анжела Скопич (вакцинировано 23% педагогов);

Николаевская общеобразовательная школа №12 по улице 1-я Экипажная 2; директор – Ирина Посашкова (вакцинировано 20% педагогов).

Отметим, что 20 сентября в Украине вступает в силу постановление правительства о новых карантинных мерах. Однако это не означает, что из сразу введут — это должна решить комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании. Если введут, то в стране появятся «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты вакцинации (они будут давать привилегии привитым, например, при посещении ресторанов или спортзалов).

В случае введения «желтого» уровня карантина школы будут работать, если 80% учителей вакцинированы (одной или двумя дозами). При «красном» — у 100% учителей должны быть прививки, чтобы школа работала очно.

Ранее сообщалось, что в Николаеве перед началом нового учебного года ещё нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.