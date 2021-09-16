В Очакове Николаевской области продолжаются работы на стадионе «Артания».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В частности, строители подрядной организации на данный момент проводят реконструкцию футбольного поля. Там уже уложено новое покрытие, продолжается демонтаж зрительских трибун.

Общая стоимость работ составляет почти 20 миллионов гривен, из которых 9 миллионов 601 тысяча гривен – средства ГФРР, более 6 миллионов гривен – средства субвенции социально-экономического развития, более 4 миллионов гривен – средства Очаковского городского бюджета.

Расширение и модернизация сети спортивных объектов является одним из приоритетов власти. Реализация проектов происходит в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Пресс-релиз