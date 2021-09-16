Италия станет первой европейской страной, в которой введут обязательную вакцинацию во всех сферах жизнедеятельности.

Данную меру планируют ввести с 15 октября, передает ТСН со ссылкой на Corriere della Sera.

Чтобы попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места сотрудники должны иметь «зеленые пропуска».

Государственные и коммерческие компании будут назначать ответственного за проверку так называемых «зеленых пропусков». Работников, у которых их не будет планируют штрафовать, но не увольнять.

В частности, сумма штрафов будет составлять от 400 до 1000 евро, и еще больше — в случае выявления подделки документа.

В то же время после пяти дней отсутствия человека на рабочем месте, из-за отсутствия «зеленого пропуска», работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.

Ранее сообщалось, все солдаты действующей службы США пройдут вакцинацию от коронавируса до 15 декабря.