Один из крупнейших девелоперов Николаева — Н-Инвест — обновляется. Компания, которая сдала в эксплуатацию первый дом еще в 2013 году, стает ближе к клиентам с новой стратегией, видением и фирменным стилем. Эти изменения призваны подчеркнуть ключевые ценности Н-Инвест: ответственность в работе, порядочность, системный подход и доброжелательность.

Обновленный Н-Инвест позиционирует себя как первый достройщик Николаева. К сожалению, на карте города есть немало недостроев — некоторые из них строились еще в советские времена, но немало и совсем недавно заброшенных проектов. Н-Инвест верит в сознательный и рациональный подход к строительству, а потому возобновил строительство пяти комплексов: Central House, Потёмкинский, Гражданский посад, Олимп и Центральный. Последние два уже введены в эксплуатацию. Наличие в портфолио вовремя реализованных проектов и опыт работы с заброшенными жилыми комплексами отличает Н-Инвест от других застройщиков и позволяет клиенту не беспокоиться по поводу срока сдачи объектов. Ощущение безопасности гарантирует и работа продавцов, которые готовы предоставить клиентам развернутую и достоверную информацию о всех нюансах строительства.

Рынок вторичного жилья в Николаевской области находится в упадке: много квартир относятся к изношенному жилому фонду, ведь около 30% зданий были сооружены еще в 50-х годах прошлого столетия или раньше. Многие из них расположены в домах в аварийном состоянии, требуют постоянных ремонтов и не могут похвастаться ни удобным расположением, ни необходимой инфраструктурой. Поэтому, планируя свое будущее, есть смысл инвестировать в новостройку, которая будет десятилетиями служить стабильной крышей над головой.

— Сами работники Н-Инвест покупают квартиры в наших домах, ведь они наблюдают за строительством на каждом этапе и уверены в качестве материалов и добросовестности рабочих бригад. Мы стремимся обеспечить жильем каждого, кто в этом нуждается, а потому предлагаем доступные цены и планируем расширять ассортимент квартир в разных сегментах, - так определил миссию Н-Инвест основатель бренда Антон Андреевич Гордиенко.

В ходе ребрендинга была разработана новая айдентика и визуальная система, которые лучше всего отражают ценности и место компании на рынке. Лаконичный новый логотип состоит из геометрических форм, которые символизируют инженерную точность и стабильность, и одновременно, благодаря отсутствию ограничительных рамок - потенциал роста и динамику.

Ребрендинг и обновление фирменного стиля Н-Инвест продлится до конца 2021 года.

Материал предоставлен компанией Н-Инвест и размещен на условиях договора об информационных услугах.