Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по «Северному потоку-2».
Об этом сообщает Офис президента.
Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.
Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.
Владимир Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:
По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.
Однако, как отметили в ОП, Андрей Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.
Напомним, ранее президент обсудил с министром энергетики США угрозы «Северного потока-2».
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Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по «Северному потоку-2».
Об этом сообщает Офис президента.
Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.
Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.
Владимир Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:
По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.
Однако, как отметили в ОП, Андрей Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.
Напомним, ранее президент обсудил с министром энергетики США угрозы «Северного потока-2».