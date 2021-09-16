Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по «Северному потоку-2».

Об этом сообщает Офис президента.

Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.

Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Владимир Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко;

министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

министр юстиции Денис Малюська;

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

посол в США Оксана Маркарова;

посол в Германии Андрей Мельник;

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

замглавы ОП Юлия Свириденко;

замглавы ОП Андрей Сибига.

По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.

Однако, как отметили в ОП, Андрей Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

Напомним, ранее президент обсудил с министром энергетики США угрозы «Северного потока-2».