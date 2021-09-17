Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает ослабления правил пользования сертификатами вакцинации в регионах, где улучшается эпидемическая ситуация.

Об этом сообщает The Connexion.

— Есть департаменты, где мы идем к ослаблению ограничений, — сказал Эмманюэль Макрон, добавив, что Франция «на правильном пути» к преодолению вызванного пандемией COVID-19 кризиса в сфере здравоохранения.

Однако, отмечает издание, в администрации президента Франции уточнили, что дальнейшие меры будут обсуждаться руководителями ключевых министерств на заседании Совета обороны.

Действующий ныне режим пользования сертификатами вакцинации во Франции был введен до 15 ноября. В начале сентября Эмманюэль Макрон заявил, что этот срок могут продлить.

Как сообщалось, в Украине действие международного ковид-сертификата продлили до 365 дней. До этого он действовал полгода с момента получения второй прививки.