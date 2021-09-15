В Украине действие международного ковид-сертификата продлили до 365 дней. До этого он действовал полгода с момента получения второй прививки.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на постановление правительства.

Сообщается, что речь идет о ковид-сертификате, который есть в приложении «Дія» и который можно получить у семейного врача (можно не на желтой бумаге). Отметим, что в ЕС признали украинские сертификаты вакцинации в «Дія», поэтому с ними можно путешествовать.

Отмечается, что в течение года будет действовать и внутренний «зеленый» сертификат вакцинации, который в период локдауна будет предоставлять полностью привитым украинцам привилегии (например, посещать рестораны или спортзалы). Получить его также можно будет в приложении «Дія».

После получения же первой дозы сертификат будет «желтым» и будет действовать 120 дней до второй прививки. Привилегии для его владельцев будут аналогичными.

Ранее сообщалось, что украинцам для внутреннего пользования планируют выдавать «зеленый» и «желтый» сертификаты о прививках от ковида. «Зеленый» будет свидетельствовать о завершении полного курса вакцинации, «желтый» — о получении первой дозы.