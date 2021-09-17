Мораторий на отключение населения от услуг жилищно-коммунального хозяйства должен действовать до окончания карантина.

Соответствующий проект закона под номером 6064 зарегистрировал сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, передает пресс-служба политсилы.

— Огромное количество людей сидит без работы. Локдаун и карантин закрыли тысячи предприятий, которые давали рабочие места и зарплаты. Правительство ничего не сделал существенного, чтобы спасти украинский. Зато сделал максимум, чтобы их добить, – подняло тарифы, заставило людей залезть в огромные долги и позволило коммунальщикам отключать абонентов от своих услуг. Это как назвать? Как можно в условиях всемирного кризиса отключать людей от света, воды, газа и тепла?, – заявил Сергей Шахов.

Сопредседатель «Нашего края» отметил, что именно политика украинского правительства стала причиной такой огромной долговой ямы, в которую попали люди.

— Это люди или правительство сделало «рынок газа», который теперь стоит почти 30 гривен за куб? Это люди или правительство закупают уголь втридорога в США, а не на отечественных шахтах? Это люди или правительство подняло тарифы до такого уровня, что их семьи должны тратить до 80% семейного бюджета? Если правительство настолько некомпетентно в своих действиях, то, может, надо как-то отвечать за свои преступления против украинцев? Хотя бы не заставлять людей жить в холоде, темноте и голоде. Отключения домов должны прекратиться до конца пандемии, – возмутился депутат.

По мнению Сергея Шахова, необходимо немедленно вернуть мораторий, поскольку отключения, которые уже начались по Украине, могут привести к социальному взрыву.

— Люди доведены до предела. Нельзя их перед началом холодов отключать от света и газа – это же можно сравнить с терроризмом против собственного народа. Если правительство не имеет собственного ума вернуть норму моратория на отключение от услуг ЖКХ, то мы – народные депутаты – сделаем представление законопроекта самостоятельно. Я уверен, что депутатский корпус станет на сторону людей в этом законопроекте, и найдется необходимое количество голосов. В этом случае правительству придется выполнять решение закона, – подытожил сопредседатель «Нашего края».

Напомним, что проектом Закона №6064 предлагается введение моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг на период действия карантина, вызванных коронавирусной болезнью (COVID-19). Принятие Закона позволит временно на период карантина защитить людей от негативных финансовых последствий, вызванных пандемией.