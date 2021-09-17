Комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению.
Об этом пишет Корреспондент.
По голосам комитета: 10 — за, 1 — против (Сергей Рахманин), 0 — воздержалось. Указано, что из 1271 поправки к законопроекту учтено всего 13.
— Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре, то есть, без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение регламента, — написал нардеп Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.
Кроме того, он сообщил, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению:
Напомним, Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.
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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению.
Об этом пишет Корреспондент.
По голосам комитета: 10 — за, 1 — против (Сергей Рахманин), 0 — воздержалось. Указано, что из 1271 поправки к законопроекту учтено всего 13.
— Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре, то есть, без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение регламента, — написал нардеп Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.
Кроме того, он сообщил, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению:
Напомним, Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.