Комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению.

Об этом пишет Корреспондент.

По голосам комитета: 10 — за, 1 — против (Сергей Рахманин), 0 — воздержалось. Указано, что из 1271 поправки к законопроекту учтено всего 13.

— Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре, то есть, без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение регламента, — написал нардеп Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.

Кроме того, он сообщил, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению:

Кроме олигархов будет теперь еще и «представитель олигарха» (кроме определения о нем ничего больше не написано);

Значительно расширен термин «участие в политической жизни». Теперь, кроме непосредственно финансирования, добавили очень много других критериев;

СНБО остается, но теперь будут вызывать олигарха на ковер, чтобы признать его олигархом, а он может оправдываться;

В реестре олигархов будут теперь и сами олигархи, и их бизнес, и партии, на которые они имеют «значительное влияние»;

Олигархи не смогут финансировать политическую агитацию и митинги;

Теперь не только совместный поход, например, на футбол, но и телефонный разговор будет считаться контактом с олигархом;

Декларировать встречи с олигархом теперь должны и руководители госкомпаний, и даже патронатная служба Офиса президента и Рады;

Расширен перечень чиновников, кого уволят, если вовремя не сообщат про контакт с олигархами;

Убрали обязательство подавать электронную декларацию (скорее всего, это техническая ошибка);

Уточнили, когда после вступления закона в силу надо сообщить о первом опыте контакта с олигархом (через 14 дней).

Напомним, Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.