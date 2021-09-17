В России убеждены, что на единый портал Госуслуг в ходе дистанционного электронного голосования ведутся хакерские атаки из США, Германии, России, Китая и Украины.

Об этом сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова в пятницу, 17 сентября, передает Корреспондент.

— Теперь по ДЭГ то, что касается атак на единый портал Госуслуг. Атаки очень зашкаливают. По странам — США (50%), Германия (25%), Россия (10%), Китай (10%), Украина (5%). То есть мы не зря не сочиняем ничего, интерес к выборам большой, — сказала Элла Памфилова.

Она добавила, что вмешательство в выборы осуществляют и через сайт vybory.gov.ru.

— По дистанционному электронному голосованию очень серьезные атаки идут. Если посмотреть распределение по странам – 50% атак из США, из Германии 25%, из Кореи – 20%, из Китая – 5%, — сообщила глава комиссии.

Напомним, в России 17 сентября начались выборы в Государственную думу РФ. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня.