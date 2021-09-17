Группа из 40 депутатов Европарламента требует от Еврокомиссии срочного расследования деятельности российского «Газпрома» Евродепутаты обвиняют монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью получить согласие на эксплуатацию «Северного потока-2».

Об этом сообщает «Польское радио».

Евродепутаты направили соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Маргрете Вестагер, которая ответственна за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсону.

Политики отмечают, что необходимо срочно начать расследование намеренных манипуляций «Газпрома» на рынке и нарушения евросоюзных правил конкуренции.

Речь идет об ограничении поставок российского газа в Европу и повышения цен, что, по мнению депутатов, приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.

— Это вызывает подозрения, что «Газпром» намеренно пытается оказывать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить «Северный поток-2», несмотря на несоответствие нормам ЕС, — подчеркнула группа депутатов Европарламента.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено, однако для того, чтобы его запустить, нужна сертификация и утверждение Европейской комиссии.

Напомним, президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Группа будет заниматься наработкой предложений по «Северному потоку-2».