Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Об этом он сказал во время брифинга перед заседанием комитета, передает Укринформ.

По мнению Давида Арахамии, нет смысла отправлять на рассмотрение «фактически драфт документа», потому что после рассмотрения во втором чтении он «может значительно измениться».

— Венецианская комиссия будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать, — считает глава фракции.

Народный депутат добавил, что писал об этом Дмитрию Разумкову в письме, но тот «не послушал мнение своей фракции, которая выдвигала его на место спикера». Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, «это не коллегиальное поведение» и пообещал: «мы будем с ним разговаривать».

Дмитрий Разумков перед этим говорил, что парламент может приступить к рассмотрению законопроекта об олигархах, не дожидаясь вывода Венецианской комиссии.

Напомним, сегодня, 17 сентября, комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению.