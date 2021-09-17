Конституционный суд Украины (КС) признал не соответствующим Конституции Украины ст. 1 ст. 81 и ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Украины о невозможности пересмотра приговора лицу, осужденному к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

— Учитывая установленные Европейским судом по правам человека факты нарушения Украиной ст. 3 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод 1950 года — ред.) на основании того, что наказание в виде пожизненного лишения свободы является наказанием без перспективы освобождения, и с учетом того, что ч. 2 ст. 28 Конституции Украины является тождественной ст. 3 Конвенции, КС считает, что установленное Кодексом наказание в виде пожизненного лишения свободы в качестве наказания без перспективы освобождения несовместимо с требованиями Конституции Украины, — говорится в сообщении отдела КС.

В сообщении отмечается, что это решение основывается на документах международного права и учитывает практику органов конституционной юрисдикции европейских стран: Германии, Польши, Румынии, Литвы, Венгрии и западную научную доктрину.

Своим решением Конституционный суд обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленное статьями 81 и 82 УК, в соответствие с Конституцией Украины и принятым решением.

Напомним, в марте прошлого года Конституционный суд признал неконституционной судебную реформу Зеленского (закон № 1008).