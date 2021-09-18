Пентагон признал, что атака беспилотника Соединенных Штатов на Кабул, жертвами которой стали гражданские лица, была «трагической ошибкой».

Об этом на брифинге 17 сентября заявил официальный представитель военного ведомства, пишет CNN.

Глава центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что несет полную ответственность за этот удар и приносит извинения за произошедшее.

Ранее Пентагон утверждал, что при ударе погиб террорист ИГИЛ и трое гражданских, однако, как оказалось, среди погибших были лишь мирные жители Афганистана. В результате атаки беспилотника погибли 10 гражданских, в том числе дети.

Кеннет Маккензи отметил, что представители американского оборонного ведомства консультируются по вопросу выплаты компенсаций с министерством финансов.

Ранее сообщалось, что мнения Пентагона и Госдепа разошлись в оценках угрозы для США от Аль-Каиды.