Лучшим учреждением дошкольного образования Николаева по показателям вакцинации воспитателей стал детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.

Такие данные НикВести предоставили в Управлении образования Николаевского городского совета по состоянию на 13 сентября текущего года.

В частности, среди лучших детских садов города по количеству вакцинированных воспитателей указаны следующие учреждения:

Детский сад №110 по улице Рыбная 4; руководитель – Людмила Андрейченко (вакцинировано 87% воспитателей);

Детский сад №134 по улице Генерала Попеля 176; руководитель – Оксана Вербицкая (вакцинировано 84% воспитателей);

Детский сад №125 по улице Океановская 6; руководитель – Анжела Травина (вакцинировано 83% воспитателей);

Учреждения дошкольного образования №117 по улице Шоссейная 19; руководитель – Татьяна Геранина (вакцинировано 83% воспитателей);

Детский сад №130 по улице Знаменская 5-А; руководитель – Людмила Зазелентинова (вакцинировано 80% воспитателей).

При этом, худшими по количеству вакцинированных работников стали:

Детский сад №99 по улице Курчатова 22; руководитель – Валентина Корж (вакцинировано 19% воспитателей);

по улице Курчатова 22; руководитель – Валентина Корж (вакцинировано 19% воспитателей); Детский сад №106 по адресу проспект Богоявленский 297; руководитель – Вера Дмитриева (вакцинировано 19% воспитателей);

по адресу проспект Богоявленский 297; руководитель – Вера Дмитриева (вакцинировано 19% воспитателей); Детский сад №147 по улице Гарнизонная 10-А; руководитель – Татьяна Истомина (вакцинировано 16% воспитателей);

по улице Гарнизонная 10-А; руководитель – Татьяна Истомина (вакцинировано 16% воспитателей); Детский сад №37 по улице Театральная 51-А; руководитель – Екатерина Федорова (вакцинировано 12% воспитателей);

по улице Театральная 51-А; руководитель – Екатерина Федорова (вакцинировано 12% воспитателей); Детский сад №79 по улице Казарского 1; руководитель – Светлана Гвозденко (вакцинировано 12% воспитателей).

Стоит отметить, что 13 сентября Кабмин утвердил новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. Новые правила вступят в силу через 7 дней после их опубликования, то есть 20 сентября.

Они предусматривают, что в случае введения «желтого» уровня эпидемической опасности учебные заведения смогут работать, если не менее 80% работников будут вакцинированы хотя бы одной дозой. В то же время в «красной» зоне учебные заведения смогут работать, только если 100% работников будут полностью вакцинированы.

Напомним, что по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.