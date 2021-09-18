Лучшим учреждением дошкольного образования Николаева по показателям вакцинации воспитателей стал детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.
Такие данные НикВести предоставили в Управлении образования Николаевского городского совета по состоянию на 13 сентября текущего года.
В частности, среди лучших детских садов города по количеству вакцинированных воспитателей указаны следующие учреждения:
При этом, худшими по количеству вакцинированных работников стали:
Стоит отметить, что 13 сентября Кабмин утвердил новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. Новые правила вступят в силу через 7 дней после их опубликования, то есть 20 сентября.
Они предусматривают, что в случае введения «желтого» уровня эпидемической опасности учебные заведения смогут работать, если не менее 80% работников будут вакцинированы хотя бы одной дозой. В то же время в «красной» зоне учебные заведения смогут работать, только если 100% работников будут полностью вакцинированы.
Напомним, что по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.
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Лучшим учреждением дошкольного образования Николаева по показателям вакцинации воспитателей стал детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.
Такие данные НикВести предоставили в Управлении образования Николаевского городского совета по состоянию на 13 сентября текущего года.
В частности, среди лучших детских садов города по количеству вакцинированных воспитателей указаны следующие учреждения:
При этом, худшими по количеству вакцинированных работников стали:
Стоит отметить, что 13 сентября Кабмин утвердил новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. Новые правила вступят в силу через 7 дней после их опубликования, то есть 20 сентября.
Они предусматривают, что в случае введения «желтого» уровня эпидемической опасности учебные заведения смогут работать, если не менее 80% работников будут вакцинированы хотя бы одной дозой. В то же время в «красной» зоне учебные заведения смогут работать, только если 100% работников будут полностью вакцинированы.
Напомним, что по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников.