Лидер в борьбе за возможность стать объединенным кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году, мэр Будапешта Гергей Корачонь, начал свою предвыборную кампанию в пятницу, пообещав освободить страну от премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Европейская правда.

Либеральный мэр Будапешта Гергей Корачонь является одним из пяти претендентов возглавить коалицию основных оппозиционных партий на выборах весной следующего года. В пятницу он обратился до нескольких сотен сторонников, собравшихся, несмотря на мелкий дождь, в венгерской столице.

Гергей Корачонь сказал, что выборы следующей весной будут «праздником, а не издевательством над демократией».

— Начиная с завтрашнего дня, мы освободим Венгрию от правления Виктора Орбана, — сказал он.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Виктора Орбана «Фидес», которая имеет большинство в две трети в парламенте. Несмотря на то, что Орбан пользуется популярностью в своей стране, критики обвиняют его в автократических тенденциях и в захвате контроля над СМИ.

Праймериз венгерской оппозиции начинается в субботу и будет проходить в два тура. Предыдущие выборы являются частью избирательной стратегии оппозиционеров по выдвижению единых общих кандидатов против соперника от «Фидес» в каждом избирательном округе.

Этот метод привел к значительным успехам на местных выборах в 2019 году, когда оппозиционная коалиция сместила руководство Будапешта и большинстве крупных городов Венгрии.

Оппозиционные политики говорят, что их стратегия единства — единственный способ победить Орбана после того, как его партия в 2011 году создала и в одностороннем порядке приняла новый закон о выборах.

Последние опросы показывают, что объединенная оппозиция и партия Орбана идут «нога в ногу», и обозреватели прогнозируют непредсказуемые результаты выборов.

Ранее сообщалось, что Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.