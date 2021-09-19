В пункте пропуска Порубное на границе с Румынией украинские пограничники обнаружили 16-летнего иностранца на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в Госпогрансужбе.

Отмечается, что фура направлялась из Турции в Латвию. Парня заметили в Черновицкой области.

— Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала Франции, — говорится в сообщении.

По данным пограничников, грузовиком управлял гражданин Украины, и он не знал, что везет пассажира. Парня накормили и дали время прийти в себя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, более десяти тысяч мигрантов живут под мостом Дель Рио на границе Мексики и США в районе Сьюдад-Акунья. Подавляющее большинство из них — мигранты из Гаити, но также граждане Никарагуа, Венесуэлы, Кубы.