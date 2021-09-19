Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer, но перед закупкой власти убедятся, есть ли в стране 50 тысяч желающих привиться этой вакциной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

— Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной, — говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения «Спутник V» и китайский препарат Sinopharm.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины позволило комбинировать вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. То есть, если первую прививку сделали препаратом Moderna, вторую можно делать Pfizer и наоборот.