Германия призывает увеличить климатическую помощь бедным странам. Такое заявление сделал статс-секретарь Федерального министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности Йохен Фласбарт.

Об этом сообщает DW.

Он заявил, что промышленно развитые страны еще не выполнили своего обещания предоставлять 100 миллиардов долларов в год для защиты климата и адаптации развивающимся странам.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2019 году из правительственных и частных источников было собрано чуть менее 80 миллиардов долларов. Данные о 2020 — пока не известны.

Ранее исследование показало, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее, и влияет на это, в частности, деятельность человека. В то же время возможности избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшаются, но они все еще есть