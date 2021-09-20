Украинская армия уже имплементировала 303 нормативных документа Североатлантического альянса.

Об этом заявил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, сообщает АрмияInform.

Андрей Павелко уточнил, что большую часть работы над интеграцией Украины в Альянс составляет внедрения практик, принципов и стандартов НАТО.

— На сегодня уже введены 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы, — уточнил Андрей Павелко.

Он уточнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (ЕОР). Это дает возможность для дальнейшего углубления практического сотрудничества.

— Наивысшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих, — добавил Андрей Павелко.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе.