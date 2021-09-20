В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Польши встретится с несколькими коллегами. В частности, Анджей Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

Как отмечается в программе, 21 сентября в помещении генконсульства Польши в Нью-Йорке планируется встреча президентов Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Во время пребывания в США Дуда также встретится с президентами Бразилии, Монголии, Турции, Литвы, Латвии и Эстонии, а также представителями руководящих органов ООН.

Напомним, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в Генеральной ассамблее ООН, которая откроется 14 сентября.