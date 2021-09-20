29 сентября состоится 7 сессия Николаевского областного совета 8 созыва, в повестке — изменения в бюджет.
Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Анна Замазеева.
В частности, среди сессионных вопросов:
Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве очередной сессии Николаевского горсовета на 12:00 30 сентября.
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29 сентября состоится 7 сессия Николаевского областного совета 8 созыва, в повестке — изменения в бюджет.
Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Анна Замазеева.
В частности, среди сессионных вопросов:
Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве очередной сессии Николаевского горсовета на 12:00 30 сентября.