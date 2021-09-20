Денис Шмыгаль

В пятницу на Часе вопросов к правительству парламент должен заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом на Согласительном совете Верховной рады сказал спикер Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на прошлой неделе депутаты заслушали позицию премьера по тарифам.

— Все договорились, что на этой неделе во время Часа вопросов к правительству мы заслушаем именно Дениса Анатольевича Шмыгаля относительно готовности (к отопительному сезону, – прим.) и тех вопросов, которые сегодня действительно беспокоят украинцев, – подчеркнул спикер.

По словам Дмитрия Разумкова, тут есть вопросы, которые находятся в компетенции именно Кабмина.

— Мы готовы помогать. Но надо понимать, где наша помощь будет максимально эффективна и каждый должен отвечать за свою зону ответственности, – добавил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины в ближайшее время утвердит изменения в «карантинное» постановление.