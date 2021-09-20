Одесский припортовый завод приостановит работу с 22 сентября из-за задолженности за природный газ.

Об этом сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

Он отметил, что правление завода приняло решение об остановке работы 18 сентября. С 22 сентября работу завода должны приостановить из-за задолженности за распределение газа.

По словам Николая Щурикова, ситуация с задолженностью не нова. Он жалуется, что руководство завода не предотвратило остановку работы и не проводило переговоров с «Одессагазом» и настоящим давальцем сырья «Агро Газ Трейдинг» несмотря на то, что последний обращался к руководству предприятия.

Также, по его словам, во время последнего конкурса выбрали нового давальца сырья – малоизвестную сингапурскую компанию, но договор с ней не заключили. Договор с «Агро Газ Трейдинг» завершается в конце октября 2021 года.

Николай Щуриков отметил, что в ноябре ожидается снижение цен на газ и тогда завод, вероятно, будет готов к запуску.

Напомним, что представители водного транспорта обратились к директору ГП «Николаевский судостроительный завод» Валерию Калашникову с просьбой пропускать маломерный водный транспорт через акваторию завода, чтобы хоть немного решить проблему с автомобильными пробками.